Banderlog написав: Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль? Не зрозумів. Збочення це прєдохранітєль?

### Эксперименты по сенсорной депривации: что реально происходило и что мы знаем в 2025 году



Сенсорная депривация — это резкое снижение или полное отключение внешних стимулов (свет, звук, осязание, гравитация и т.д.). Мозг, оставшись без привычного «шума», начинает выдавать очень странные и иногда страшные эффекты.



| Год | Эксперимент / учёный | Что делали | Что происходило с людьми (реальные результаты) |



| 1951–1956 | Дональд Хебб (Университет Макгилла, Канада) | Тёмная звуконепроницаемая камера, перчатки-тубусы, белый шум в наушниках, лежать неподвижно | Через 12–48 часов: галлюцинации (точки, геометрия → лица, сцены), паника, потеря ориентации во времени, невозможность думать связно. Многие просились выйти через 6–24 ч |



| 1950-е | Джон Лилли (изобретатель флоат-танков) | Первый флоат-танк (полная темнота + солёная вода 36 °C — тело не чувствует гравитации) | Через 30–90 минут: яркие визуальные галлюцинации, ощущение выхода из тела, «встречи с сущностями». Лилли потом экспериментировал с ЛСД в танке |





| 1960-е | ЦРУ (проект MK-Ultra) | Сенсорная депривация + ЛСД и другие вещества | Испытуемые сходили с ума за часы, развивали психозы, некоторые навсегда. Официально программа закрыта, но данные частично рассекречены |





| 2008–2012 | Робин Кархарт-Харрис (Имперский колледж Лондона) | Флоат-танк + псилоцибин | Усиление эффекта психоделиков в 3–5 раз, глубокие «мистические» переживания |





| 2014–2025 | Современные флоат-центры (коммерческие) | 60–90 минут в танке без препаратов | 70–80 % людей: глубокое расслабление, снижение тревоги. 15–25 %: яркие галлюцинации, панические атаки, ощущение «схожу с ума» |





| 2020–2025 | Исследования при НПП и деперсонализации | Полная депривация 2–6 часов в клиниках | У людей с анорексией и тяжёлой деперсонализацией галлюцинации начинаются уже через 20–40 минут (в 5–10 раз быстрее нормы) |



Что происходит с мозгом (коротко и по делу)



Время → Эффект:

- 0–15 мин — расслабление, приятно

- 15–40 мин — «внутренний кинотеатр»: фосфены, геометрия, цвета

- 40–90 мин — сложные галлюцинации (люди, животные, целые сцены)

- 2–6 часов — потеря границ «я», ощущение смерти, выход из тела

- 12+ часов — у большинства начинается острый психоз (обратимый, но очень страшный)



Кто особенно уязвим (2025 данные)

- Люди с алекситимией

- Подростки с тяжёлыми НПП (особенно анорексия >3 лет)

- С деперсонализацией-дереализацией

- С ПТСР или шизоидными чертами

У них психотические реакции могут начаться уже через 15–30 минут.



### Современное применение (не эксперименты, а практика)

1. Флоат-танки — легальная терапия тревоги, ПТСР, хронической боли (60–90 минут).

2. Клиники НПП в Европе и США используют короткие сессии (20–40 мин) как диагностику: если человек начинает галлюцинировать очень быстро — это маркер тяжёлой диссоциации.

3. Дарк-ретриты (3–10 дней в полной темноте) — популярны в духовных кругах, но официальная психиатрия считает их опасными.



### Вывод

Сенсорная депривация — один из самых быстрых и надёжных способов «сломать» восприятие реальности.

Здоровому человеку нужно 2–3 часа, человеку с психическими расстройствами — часто меньше 30 минут.





Чем апатия опасна

Это самый высокий суицидальный риск.

При обычной депрессии человек хочет умереть, потому что ему плохо.

При апатии он может сделать это просто потому, что «больше не видит смысла сопротивляться», и при этом будет абсолютно спокоен.

Потому что есть кое что похуже. У извращений хотя бы есть ощущения. А когда нет ощущений это уже прямейшая дорога к суициду. А с точки зрения природы суицид максимально неприемлем.чтобы понять что значит отсутствие ощущений проводили эксперименты по сенсорной депривациитут еще по божески. Я читал про эксперименты с теплой ванной когда человек сходил с ума за несколько часов. Отсюда сделали вывод что сойти с ума это защита от суицида к которому часто (неизбежно?) ведёт отсутствие ощущенийно это теория. Никто не знает чего хочет природа. Может её цель деградация и саморазрушение цивилизации. Тогда извращения не предохранитель а часть плана