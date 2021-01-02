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#добіса2020

#добіса2020
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:03

Re: #добіса2020

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tundrorum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:18

Дякую за подарунок!
Класний :)
Розбивати не буду, вибачайте

УСІХ - із Новим Роком 2021!!!

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