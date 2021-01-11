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#добіса2020

#добіса2020
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:03

Re: #добіса2020

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tundrorum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:18

Дякую за подарунок!
Класний :)
Розбивати не буду, вибачайте

УСІХ - із Новим Роком 2021!!!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:56

Re: #добіса2020

Також отримав тарілочку, за що спасибі ресурсу. Теж не розбив. Рік був неймовірно важким і корона, то навіть не половина складнощів. Але все було успішно подолано чи зроблено-впроваджено. Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань. Здобуто кілька нових експортних ринків. Все що не вбиває робить нас сильнішими. Є люди, які шукають сотні причин чому не вийшло і все так зле, а є ті які шукають шляхи, методи і засоби досягнення...
Всіх форумчан, працівників, адміністрацію з Новим роком. В 2021 нових сил і рішень, нових друзів і досягнень, нових знань і досвіду, рішучості і сміливості...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:21

hxbbgaf
Соглашусь, матрица восприятия мир, течения жизни и времени изменилась. Потому и отношение к смерти другое уже.
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:36

Re: #добіса2020

  orest написав:Рік приніс багато корисних уроків-досвіду-знань.
Век живите,век учитесь :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:12

  Darina85 написав:hxbbgaf
Соглашусь, матрица восприятия мир, течения жизни и времени изменилась. Потому и отношение к смерти другое уже.

То когда смотришь статистику с абстрактными цифрами количества умерших. А когда это касается близких, отношение не меняется - всегда тяжело.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:27

Насолоджуємось життям. Таким, яке воно є. І знаємо, що прийдуть інші, більш світлі часи )))
di_moy
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:57

С покращеними тарифами и ценами год начался
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Верните мой #2020-й(2007 :cry: )
commintatorshik
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