Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:12
sergey_stasyuk555 написав:
муха може теж в підвалі дулі путіну крутить, це не є наближенням перемоги.
Флайман був настільки трусливий і хитрий в своєму підвалі , що війна у нього викликАла не панічні атаки, а панічну оборону.
ти теж начебто обороняєш фронти Африки та Чорногорії,
так що "не преумєньшай" заслуги мухи ))
захисник підвалу +- = захисник умовного Сомалі,
реальної користі приблизно однаково.
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .В кінці провороту на екрані загорається «555», що означає повне задоволення Стасюку.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:14
Hotab написав:
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .
ну да, забанити за правду - це потужно!
"вєрним путьом ідьотє таваріщі"!!!
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:16
sergey_stasyuk555 написав:
Інша справа Стасюк. Потужно увірвався на форум з томагавком. Жаль не надовго, Ірина вже зарядила свій Стасюко-нажаблювач з проворотом, якраз для таких буйних диванних революціонерів .
ну да, забанити за правду - це потужно!
"вєрним путьом ідьотє таваріщі"!!!
яка ще правда? Ти просто буйний дебіл. Лише за це. Добре хоч фази місяця, по яким ти буйствуєш, трапляються нечасто
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:23
Hotab написав:
Ти просто буйний дебіл.
молодець, херой африки, ти спромігся мене обізвати.
чергову медаль заслуговуєш ))
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:24
sergey_stasyuk555 написав:
Ти просто буйний дебіл.
молодець, херой африки, ти спромігся мене обізвати.
чергову медаль заслуговуєш ))
Та я «герой» багато де. Як української війни, так і Африки. А ти?))
Лише форуму?)
Але муху сьогодні потужно ти атакував, досі ніяк не вгамується, дрижачою рукою тицяє скарги))
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:33
Hotab написав:
Та я «герой» багато де.
кавички ти сам поставив ))
а муху мені просто жалко,
він, як і інші ухилянти, просто хоче вижити в цій війні.
так само як і ти, заброньований шаман, пес та інші тутешні турбопатріоти.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 00:42
Востаннє редагувалось
Hotab
в П'ят 28 лис, 2025 02:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 01:35
И где по вашим выкладкам возврат "на довоєнний рівень", если в 1939 31,3 млн., а в 1959 - 41,6 млн.?
на початок Другої світової війни, 1939 року —
39 мільйонів осіб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Здесь -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
- приведена цифра 40 468 800 человек.
Последняя цифра по результатам переписи.
И как это согласуется? 3 заметно разные цифры 40,5 млн, 39 млн и 31,3 млн.? Откуда они?
Вам не кажется, что вы занимаетесь манипуляциями?
А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли. Там было много поляков, венгров, румын,... Миллионы погибли в войну. миллионы выехали с этих территорий, после войны и установления новых государственных границ. Только в Польшу по официальным данным с февраля по 31 октября 1946 из СССР было переселено почти 1,1 млн чел. Это массовое организованное переселение. Сколько переселилось самостоятельно во время войны, думаю, не знает никто.
Сделать реальный и серьёзный анализ демографии значительно сложнее.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 01:51
