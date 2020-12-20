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Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярди
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Міненерго виплатило НАК "Нафтогаз" компенсацію у 32 мільярда, після чого компанія змогла перерахувати "Укрнафті" кошти для погашення боргів.
Дивися повний текст Уряд виплатив \"Нафтогазу\" компенсацію у 32 мільярди
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:00
Сразу бы написали - бизнес, встречайте новые курсовые убытки
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