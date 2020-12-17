Закладених в бюджеті 2,6 млрд грн не вистачить для вакцинації всіх українців від Covid-19. Але уряд зможе знайти необхідні кошти в бюджеті.
Дивися повний текст Грошей на вакцини від Covid-19 бракує, але їх обіцяють знайти в бюджеті - Мінфін.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54
Грошей на вакцини від Covid-19 бракує, але їх обіцяють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошей на вакцини від Covid-19 бракує, але їх обіцяють знайти в бюджеті - Мінфін.
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54
а может взять деньг из 1,5%, что забирают у всех граждан страны и использовать их для здоровья самих граждан, а не выбрасывать на ветер?
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:48
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