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Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:36
Скорее всего ничего из этого не выйдет, он Правекс ипотеку выдает под 9,99% и это уже хорошо.
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Rainbow
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