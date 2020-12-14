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Нова "доступна іпотека": кому
дадуть кредит під низькі...

Нова "доступна іпотека": кому дадуть кредит під низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:36

Скорее всего ничего из этого не выйдет, он Правекс ипотеку выдает под 9,99% и это уже хорошо.
Rainbow
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 23.09.12
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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