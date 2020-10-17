Уряд вніс зміни до постанови про карантин, дозволивши ресторанам і кафе працювати в ніч на 1 січня до 7 ранку.
Дивися повний текст Ресторанам дозволили працювати всю новорічну ніч.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:50
Ресторанам дозволили працювати всю новорічну ніч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ресторанам дозволили працювати всю новорічну ніч.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:50
народ Украины с нетерпением ждёт этих "благодеталей" на скамье подсудимых...
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:34
Это феерия безумия!
Набухаться в новый год и перезаражать всех в ресторане а потом локдаун))
Не ищите логики и научного подхода.
Все для квартала 95, и конечно же ёлки.
Это же хлеб всех комиков.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|