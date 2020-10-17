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Ресторанам дозволили
працювати всю новорічну ніч

Ресторанам дозволили працювати всю новорічну ніч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:50

Ресторанам дозволили працювати всю новорічну ніч

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вніс зміни до постанови про карантин, дозволивши ресторанам і кафе працювати в ніч на 1 січня до 7 ранку.

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R2
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народ Украины с нетерпением ждёт этих "благодеталей" на скамье подсудимых...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:34

Это феерия безумия!
Набухаться в новый год и перезаражать всех в ресторане а потом локдаун))
Не ищите логики и научного подхода.
Все для квартала 95, и конечно же ёлки.
Это же хлеб всех комиков.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:02

А легализация проституции и легких наркотиков в разрешенные часы..?
tvd4
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