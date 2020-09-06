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Нацбанк планує скасувати
податок на доходи з депозитів

Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28

...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54

  Галина441 написав:...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))

Страна сейчас пухнет от денег, как внутренних так и внешних кредиторов, зарплаты сейчас максимальные за все время существования страны, как в гривне так и в долларах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:13

Давно пора. НА ОВГЗ убрали все налоги, даже военный сбор. Налогообложение альтернативных инструментов должно быть одинаковым. Да, и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным. С нынешними низкими депозитными ставками бюджет уже и так потерял в виде налогов, отмена 18% налога с уменьшенной базы погоды не сделает.
Spets
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:07

  komp написав:
  rytton написав:Ничего они не отменят..

Это точно, очередной ЗЕлёный звеЗЕдёж, В следующем году им не до того будет!
Що опять ? Третий год подряд им "не до того")). Да а за налог спасибо Кулявлобу не забудьте сказать.
  Spets написав:и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным.
Военный сбор на время ведения боевых действий. Так что вещь нужная и отменять его пока не стоит. В отличие от налога.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:32

  Джон написав:
  komp написав:
  rytton написав:Ничего они не отменят..

Это точно, очередной ЗЕлёный звеЗЕдёж, В следующем году им не до того будет!
Що опять ? Третий год подряд им "не до того")). Да а за налог спасибо Кулявлобу не забудьте сказать.
  Spets написав:и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным.
Военный сбор на время ведения боевых действий. Так что вещь нужная и отменять его пока не стоит. В отличие от налога.

Так и налог -- на время небольших проблем в экономике :lol: -- тоже нужная вещь и отменять "пока" не стоит :lol:
_hunter
 
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  #<12
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