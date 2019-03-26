Відео новини від Finance.ua

Нерухомість у передмісті Києва манить інвесторів фантастичною математикою: при мінімальній вартості житла від 531 тис. грн та оренді в 10–18 тис. грн теоретичний термін окупності становить рекордні 4,5 роки! Але що ховається за красивими рендерами відділів продажу в Ірпені, Вишневому чи на Борщагівці? У цьому випуску ми знімемо рожеві окуляри та розберемо сувору реальність приміських новобудов.
Таймкоди
00:00 — Анонс рейтингу забудовників приміської зони столиці за 2025 рік від «Мінфін».
00:27 — Статистика зданого в експлуатацію житла, концентрація ринку та лідери за локаціями.
01:24 — Аналіз цін за квадратний метр і медіанна вартість квартир.
02:18 — Інвестиційна привабливість передмістя, орендні ставки та терміни окупності.
03:34 — Логістичні та транспортні проблеми: реальний час у дорозі та прив'язка до станцій метро.
04:50 — Якість питної води в автономних свердловинах та комерційні тарифи на світло.
06:20 — Проблема блекаутів, наявність генераторів та реальний стан соціальної інфраструктури.
07:08 — Статус замовника та цільове призначення землі.
08:14 — Маркер безпеки та перелік ЖК, що його мають.
09:43 — ТОП-5 девелоперів передмістя Києва за обсягами будівництва та підсумки ринку.
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