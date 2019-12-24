так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09
Re: Sense Bank
Додано: Нед 14 чер, 2026 22:19
Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
Додано: Пон 15 чер, 2026 08:34
Re: Sense Bank
Так, це дійсно може телефонувати бот «Алла», який інформує про необхідність оновлення даних щодо доходів 🙂
Відповідно до вимог НБУ, потрібно підтверджувати максимальні суми надходжень на рахунок. Банк може звертатися із запитом на документи у випадку, якщо загальний місячний оборот перевищує суму, яку ви зазначали при відкритті рахунку.
Це називається ризик-орієнтований підхід — він дозволяє банку діяти на випередження та забезпечувати безпеку фінансових операцій.
Щоб уникнути будь-яких обмежень або додаткових перевірок у майбутньому, достатньо просто надіслати документи, що підтверджують доходи, на електронну пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua
Ми оновимо інформацію у вашому профілі, і подальше користування рахунком буде більш прозорим та комфортним для вас 😊
Деталі:
З повагою, Анастасія💗
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