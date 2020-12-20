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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволять охопити до десяти мільйонів людей.

Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34

Будет к с государсвенной компанией Нафтогаз. летом по дешевке закупили газ, а зимой в полтора раза дороже своему населению продали. Поляки готовы наших бесплатно вакцинировать, только будь официалом на территории Польши. А наши наших - за бабки. молодцы
ALexxxS
 
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