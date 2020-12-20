Вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволять охопити до десяти мільйонів людей.
Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34
Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34
Будет к с государсвенной компанией Нафтогаз. летом по дешевке закупили газ, а зимой в полтора раза дороже своему населению продали. Поляки готовы наших бесплатно вакцинировать, только будь официалом на территории Польши. А наши наших - за бабки. молодцы
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:17
Та бесплатно тоже будет. Китайскую ж закупили. Думаю всем желающим достанется.
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