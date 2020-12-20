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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:34

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Пропонуємо до обговорення:
Вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу (по дві дози на одну людину) дозволять охопити до десяти мільйонів людей.

Дивися повний текст Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від коронавірусу.
R2
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Будет к с государсвенной компанией Нафтогаз. летом по дешевке закупили газ, а зимой в полтора раза дороже своему населению продали. Поляки готовы наших бесплатно вакцинировать, только будь официалом на территории Польши. А наши наших - за бабки. молодцы
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Депутатам и судьям бесплатной вакцины хватит!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:17

Та бесплатно тоже будет. Китайскую ж закупили. Думаю всем желающим достанется.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:49

Ну 50 баксів це нормальна ціна, я б собі зробив, якби не перехворів уже.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:29

Re: Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

А если придёт война, патроны для защиты этого государства тоже самому покупать? Так зачем нужно такое государство?
Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:34

  Евгений Н. написав:Та бесплатно тоже будет. Китайскую ж закупили. Думаю всем желающим достанется.

А теперь читаем внимательно
Якщо порахувати: 2,6 мільярда плюс вісім мільйонів доз (по дві дози на одну людину) дозволить охопити до десяти мільйонів людей”, – зазначила нардеп.

Население Украины 42 млн., вакцин на 10 млн. 42 - 10 = 32 млн. вакцин нехватает.
BIGor
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