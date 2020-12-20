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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:44

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:Вы не основываетесь ни на каких данных, просто прибрехали и все. Просто бред. Для таких ковидиотов антивакцинаторов нужно вводить статью.

Это вы предлагаете вакцинировать 100% населения, включая уже переболевших, а не я. О чём мне с вами ещё общаться? Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.

Не тупите, Вы не ответили на предыдущие 5 вопросов, при этом Ыы еще не понимаете элементарных вещей. Вы предлагаете забить на людей которые переболели, и утратили или не приобрели соответвующего иммунитета. Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.
BIGor
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