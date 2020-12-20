Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

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BIGor написав:Вы не основываетесь ни на каких данных, просто прибрехали и все. Просто бред. Для таких ковидиотов антивакцинаторов нужно вводить статью.
Это вы предлагаете вакцинировать 100% населения, включая уже переболевших, а не я. О чём мне с вами ещё общаться? Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.
Не тупите, Вы не ответили на предыдущие 5 вопросов, при этом Ыы еще не понимаете элементарных вещей. Вы предлагаете забить на людей которые переболели, и утратили или не приобрели соответвующего иммунитета. Если для вас НЕ очевидны настолько элементарные вещи, объяснять вам что-то более сложное - это, как объяснять теорему Пифагора младенцу. И да, теорема Пифагора - не сложная, дело в в другом.
Джон написав:Это китайская вакцина если не в курсе... нигде пока не сертефицированная.
Китай 31 декабря зарегистрировал для широкого применения. В рамках разрешения для экстренного применения с октября там уже вакцинировано более миллиона человек. ОАЭ тоже одобрили и начали использовать для массовой вакцинации, тоже несколько десятков тысяч провакцинировано.
Alexanets написав:Значит, в Канаде идиоты живут, если их государство закупило почти 154 млн доз при населении в 38 млн человек.
Прививка состоит из двух доз ( т.е 154 млн:2= 77млн ). Иммунитет действует до 6 месяцев, т.е на год надо прививаться два раза (77 млн:2=38,5 млн). Итого, тютелька в тютельку, плюс запас 0.5 млн доз на усушку, утруску, стеклобой и нелегалов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.