Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Додано: Суб 02 січ, 2021 21:41

warlamp написав: Конкурентов надо давить, ничего личного, только бизнес! Конкурентов надо давить, ничего личного, только бизнес!

Так ее керманычи купить не могут.. их послали.. и где тут бизнес? Посылать клиента если у него есть деньги к китайцам. Все же надеюсь у приватников появиться британская AstraZeneca, векторная вакцина хоть и похуже но в этом и ее плюс..для взрослых людей ее эффективность больше, да и минусовых температур как для Pfizer и Moderna не нужно. То есть избегаем риска кривожопого медперсонала что ее разморозил а потом заморозил. С4 января в Британии ей начинают вакцинацию... где бы у наших приватников ее купить вот вопрос..