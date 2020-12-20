Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:02
Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях
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