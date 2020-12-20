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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:02

  yama написав:хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос



Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях :mrgreen:
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