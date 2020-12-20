Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:02
Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:45
купите учебник по биологии за 10-11 класс , когда было 11 классов это было в учебнике.
а на Эти же вопросы по вакцинированным вам никто не ответит
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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