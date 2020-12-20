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Скільком українцям нададуть
безкоштовну вакцину від...

Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:02

  yama написав:хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос



Категорически запретить ковидидиотам вакцинироваться, имхо.
Пусть нудят в соцсетях :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:45

  BIGor написав:
  yama написав:хочу услышать главное - будут ли перед вакцинацией делать тест на антитела ? как никак тест 400 грн в розницу , а вакцина как минимум в три раза дороже...
Или всех подряд без разбору :) я уже ответил это был риторический вопрос

А что по Вашему дают антитела? Сколько их должно быть? Много, мало, средне? На сколько их должно хватить? Неделя, две, месяц? Антитела дают гарантию на долгострочную жизнь пациента?

купите учебник по биологии за 10-11 класс , когда было 11 классов это было в учебнике.

а на Эти же вопросы по вакцинированным вам никто не ответит :mrgreen:

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"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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