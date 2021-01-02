В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Kris_2017 написав: Ну вот просто интересно, беременность-роды действительно тяжело и удар по организму, почему это не должно учитываться? Ну вот просто интересно, беременность-роды действительно тяжело и удар по организму, почему это не должно учитываться?

Каким боком это к выходу на пенсию? Пенсия это не инвалидность.Выйти на пенсию можно и раньше, но тогда соответственно и получаемая пенсия будет меньше поскольку сам человек меньше отдал обществу в виде выплат в солидарный пенсионный фонд. И с вот этой точки зрения - доли выплаченной в солидарный фонд - женщины ходившие в отпуск по уходу за ребенком наоборот должны уходить на пенсию позже чем мужчины не ходившие в такой отпуск и платившие всё это время взносы.Но закон уравнивает и женщин заплативших меньше и мужчин заплативших больше. Так каких ещё преференций надо?К слову, в патриархальном обществе женщины вообще не имеют пенсии, а сидят дома и занимаются ККК. Такого надо?А в обществе равенства пол не влияет на преференции.