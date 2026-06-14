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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:42
maniachello написав: Investor_K написав:
А чому старий говорить лише правду?
боится
Кого? Чого?
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Додано: Суб 13 чер, 2026 04:44
Друзі, не бійтеся хвалити старого
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Investor_K
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:05
Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів
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Додано: Суб 13 чер, 2026 09:58
Investor_K написав:
Переможе Німеччина. Буде забито не менше 3 мячів
І цей матч стане яскравою демонстрацією того, що новий формат ЧС фігня
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Додано: Суб 13 чер, 2026 16:21
Вчора бухав з кумом - Миколою Степановичем. Він також як і ви ваажає мене Великим.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 06:56
Investor_K написав:
Друзі, не бійтеся хвалити старого
Ну от кого/чого боїться хотаб?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 09:07
Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.
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Додано: Нед 14 чер, 2026 09:43
Investor_K написав:
Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.
у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває?
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Shaman
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