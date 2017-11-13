Національний банк України запустив інтернет-магазин з продажу нумізматичної продукції — пам'ятних монет та сувенірної продукції.
Дивися повний текст Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58
Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31
Уже давно слежу за монетами на сайте Нацбанка. Никакие юбилейные монеты выловить нереально. Сражу же оседает в магазинах и каких-то перекупщиков в несколько раз дороже. Коррупция даже на этом, отдают своим.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:39
На старом сайте пересматривал когда появятся монеты через день, еще с середины лета. Постоянно пустой список. Магазин при нацбанке закрыт. Даже абсолютный неликвид выловить не реально. Зато сразу на виолити и магазинах, некоторые монеты с наценкой в 4-5 раз. Иногда в аффилированных госбанках что-то появляется с наценкой, но нужно действовать очень быстро.
|