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Нацбанк запустив інтернет-магазин
із продажу пам'ятних монет

Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України запустив інтернет-магазин з продажу нумізматичної продукції — пам'ятних монет та сувенірної продукції.

Дивися повний текст Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

Сайт банка ничего не отображает.
scherepnin
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:31

Уже давно слежу за монетами на сайте Нацбанка. Никакие юбилейные монеты выловить нереально. Сражу же оседает в магазинах и каких-то перекупщиков в несколько раз дороже. Коррупция даже на этом, отдают своим.
Alexp
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:39

На старом сайте пересматривал когда появятся монеты через день, еще с середины лета. Постоянно пустой список. Магазин при нацбанке закрыт. Даже абсолютный неликвид выловить не реально. Зато сразу на виолити и магазинах, некоторые монеты с наценкой в 4-5 раз. Иногда в аффилированных госбанках что-то появляется с наценкой, но нужно действовать очень быстро.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:27

Какой хороший сайт :)
Igorten
 
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