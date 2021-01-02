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Скільки збудовано шкіл і
садочків в Києві за останні...

Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:58

  antey1969 написав:
  _hunter написав:В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?..
Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?

Причем здесь маршрутки?
Название темы в шапке, если что.
Да мне все равно, что было до Виталика. Отвечать он должен за тот разгул, что при нем.

При том: если есть спрос -- будет и предложение. Именно "по просьбам трудящихся" отменили тот же паевой взнос на инфраструктуру.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28

  antey1969 написав:
  _hunter написав:В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?..
Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?

Причем здесь маршрутки?
Название темы в шапке, если что.
Да мне все равно, что было до Виталика. Отвечать он должен за тот разгул, что при нем.

Хорошо троля потролили. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:59

  summacut написав:
  unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.


Понаехалы должны страдать, по-другому никак. С ужасом вспоминаю поездки по работе в столицу. Коробки-свечки, по 200 квартир в подъезде, во дворе парковка машин на 10 и детская площадка 5 на 10 м

Ну да, приехавшему с деревни сложно понять, как можно жить без пары сараев с хламом, поля, где дети играют собирая колорадских жуков и трактора чтоб съездить в ближайший магазин за водкой :mrgreen:
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