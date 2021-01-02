|
|
|
Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:58
antey1969 написав: _hunter написав:
В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?..
Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?
Причем здесь маршрутки?
Название темы в шапке, если что.
Да мне все равно, что было до Виталика. Отвечать он должен за тот разгул, что при нем.
При том: если есть спрос -- будет и предложение. Именно "по просьбам трудящихся" отменили тот же паевой взнос на инфраструктуру.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3391
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28
antey1969 написав: _hunter написав:
В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?..
Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?
Причем здесь маршрутки?
Название темы в шапке, если что.
Да мне все равно, что было до Виталика. Отвечать он должен за тот разгул, что при нем.
Хорошо троля потролили.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10382
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:59
summacut написав: unicdima написав:
Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.
Понаехалы должны страдать, по-другому никак. С ужасом вспоминаю поездки по работе в столицу. Коробки-свечки, по 200 квартир в подъезде, во дворе парковка машин на 10 и детская площадка 5 на 10 м
Ну да, приехавшему с деревни сложно понять, как можно жить без пары сараев с хламом, поля, где дети играют собирая колорадских жуков и трактора чтоб съездить в ближайший магазин за водкой
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|1084
|
|
|30
|2534
|
|
|5
|525
|
|