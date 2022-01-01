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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2026 08:28
Re: Райффайзен Банк
Чи варто тут відкривати преміальний пакет Престіж Преміум?
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:23
Кочевник
Все залежить від того з якою метою ви хочете його відкрити. Якщо цікавить щось конкретне запитуйте, я мав такий пакет довгий час.
Востаннє редагувалось antey718 в Нед 14 чер, 2026 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:24
Як є виїзд, то варто 😅
У мене є їх преміальна картка. Витратити 20 тис грн з неї на місяць і виконати умову безкоштовності - одна з найлегших умов на ринку.
Ну і там VISA. На відміну від преміального Мастера від Кредобанк, ця віза дає фасттрек і туристичну страховку.
Sweet TV як приємний бонус теж непогано, коли раз на місяць щось хочеться подивитись , хоч навіть з телефону. Не і ще 4 родичам роздати , хай дивляться.
Кешбек від банку і нацкешбек є.
У Кредо (Крафт Блек) нема.
З недоліків - трохи завищений курс на валюту. Але вихід на західні банки без комси .
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