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Україна за рік збільшила борг
більш ніж на 100 млрд гривень

Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:03

Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік становили 621,5 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період

Дивися повний текст Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:03

А, фигня вопрос, скинемся, главное что бы Ахметовы-Коломойские и их слуги не похудели ;)
Igorten
 
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