У Міністерстві соціальної політики нагадали, як будуть змінюватися пенсійні виплати.
Дивися повний текст Що приготували для пенсіонерів у 2021 році.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26
Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
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Дивися повний текст Що приготували для пенсіонерів у 2021 році.
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26
Как может быть стаж 30 лет,если на пенсию выходили со стажем 20-25,мне 66 лет,пенсия 2370,68коп.Где повышение?
Додано: Чет 07 січ, 2021 02:06
А если стаж 38 лет а нет 65 лет тогда что ждать ?в январе получила 2100
Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:06
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Что в Белоруссии нельзя, то в Штатах можно.
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