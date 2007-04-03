RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3667366836693670
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 12:05

  vitaxa2006 написав:У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)


потому, что она стоит порядка 2-2.5 тысяч баксов синими)
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 890
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 12:51

Чому падає ринок криптовалют та чого чекати далі
для доступу до статті потрібно ввести email
Падіння триває з жовтня, і за цей час ціна на біткоїн, беззаперечний флагман ринку криптовалют, зменшилася більше, ніж вдвічі. В травні падіння прискорилося: -25% за місяць. Минулого тижня ціна просто полетіла в прірву: — 15%. З Ethereum ситуація ще гірше: з пікових рівнів жовтня минулого року ціна знизилася втричі, в травні падіння становило 34%, а за минулий тиждень -22%.

Чому? По-перше, у інвесторів з’явилася нова іграшка — штучний інтелект (АІ). Ціни на акції компаній, що хоч якось дотичні до АІ - розробка, інфраструктура, процесори, пам’ять, енергія, абсолютно все — зростають так, як криптовалютам не снилося навіть в найкращі часи. Обсяги інвестицій в АІ-інфраструктуру вже вимірюються трильйонами доларів, компаніям потрібні гроші, випуск нових акцій та облігацій під АІ-проєкти стрімко росте, а за декілька місяців очікуємо ще й на гігантські публічні розміщення (ІРО) від OpenAI та Anthropic. Враховуючи, що капітали у інвесторів не безмежні, доводиться продавати одні активи, і серед них криптовалюти, щоб купити інші.

Що далі? Замість прогнозу можна просто ще раз перерахувати ті ж самі п’ять причин падіння криптовалют, що зазначені вище. Кожна з них ще є досі актуальна, а деякі протягом найближчих місяців наберуть ще більшої сили. Штучний інтелект, схоже, перетворюється на Вендіго, духа-людожера із міфології корінних народів Північної Америки, що є символом вічного та ненаситного голоду. Грошей на розробку АІ потрібно все більше, апетити ростуть, а проігнорувати інвестиції в технологію, яка змінює світ, більшість інвесторів не може. Ну, хіба що Баффет та ще декілька таких самих легенд ринку.

Та й мова не лише про АІ - цього тижня на ІРО виходить SpaceX, а її власник Маск точно зуміє витягнути з інвесторів не один десяток мільярдів на розвиток власного космічного дітища. Так що, найближчим часом інвесторам буде не до крипти. Макроекономічна ситуація теж не покращується — інфляція лишається високою вже котрий рік, а останніми місяцями ще й почала зростати. Як бачите, в короткостроковій перспективі надій на відновлення небагато, але все може змінитися дуже швидко, адже криптовалюти — це віра, а віра інколи робить чудеса.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13200
З нами з: 29.09.19
Подякував: 841 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 20:40

  vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам.
Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде.
Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу.
Усім добра!


Блд....Виталя...Я человек по жизни совершенно не сентиментальный и у многих сейчас,есть итории своих жизней...прошлых.Вы сильный и хороший человек..Я если что и писал последние месяцы,то наверное больше из за Вас...ну кроме срача с этим полудурком Днепгопетговским...бо кроме Вас,здесь уже и не было никого..Чик-просто пропал и учитывая его возраст,я переживаю как бы с ним чего не случилось...остальные тупо разбрелись...Эта ветка если еще отчасти и подает признаки жизни-только благодаря Вам.Биткоин никогда не будет по 1млн... разве только Трамп обанкротит Америку...не забивайте голову..Вам-выздоровления..В этом мире,все происходит совершенно не так,как мы думаем...Главное-никогда не сдаваться...даже,если кажется что проигрываешь,все равно бороться и это-закон движения и выживаемости.Вы хороший человек,в отличие от многих....не буду уточнять и тыкать пальцем...В мире нет справедливости и нет бога,которому на все пох...и наплевать,даже если и говорят,что он его создал.Такой вот парадокс...к сожалению.Спасибо Вам за Ваши посты...за Ваши сомнения и откровенность,за правду...мы реально переживали за Ваше попадание по эфиру в прошлый дамп...во всяком случае я-точно.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 29.05.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
 
17
8
  #<1 ... 3667366836693670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12113, 12114, 12115
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
121149 265988159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2026 15:37
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 24024303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 226870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1635)
13.06.2026 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.