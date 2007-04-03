Падіння триває з жовтня, і за цей час ціна на біткоїн, беззаперечний флагман ринку криптовалют, зменшилася більше, ніж вдвічі. В травні падіння прискорилося: -25% за місяць. Минулого тижня ціна просто полетіла в прірву: — 15%. З Ethereum ситуація ще гірше: з пікових рівнів жовтня минулого року ціна знизилася втричі, в травні падіння становило 34%, а за минулий тиждень -22%.
Чому? По-перше, у інвесторів з’явилася нова іграшка — штучний інтелект (АІ). Ціни на акції компаній, що хоч якось дотичні до АІ - розробка, інфраструктура, процесори, пам’ять, енергія, абсолютно все — зростають так, як криптовалютам не снилося навіть в найкращі часи. Обсяги інвестицій в АІ-інфраструктуру вже вимірюються трильйонами доларів, компаніям потрібні гроші, випуск нових акцій та облігацій під АІ-проєкти стрімко росте, а за декілька місяців очікуємо ще й на гігантські публічні розміщення (ІРО) від OpenAI та Anthropic. Враховуючи, що капітали у інвесторів не безмежні, доводиться продавати одні активи, і серед них криптовалюти, щоб купити інші.
Що далі? Замість прогнозу можна просто ще раз перерахувати ті ж самі п’ять причин падіння криптовалют, що зазначені вище. Кожна з них ще є досі актуальна, а деякі протягом найближчих місяців наберуть ще більшої сили. Штучний інтелект, схоже, перетворюється на Вендіго, духа-людожера із міфології корінних народів Північної Америки, що є символом вічного та ненаситного голоду. Грошей на розробку АІ потрібно все більше, апетити ростуть, а проігнорувати інвестиції в технологію, яка змінює світ, більшість інвесторів не може. Ну, хіба що Баффет та ще декілька таких самих легенд ринку.
Та й мова не лише про АІ - цього тижня на ІРО виходить SpaceX, а її власник Маск точно зуміє витягнути з інвесторів не один десяток мільярдів на розвиток власного космічного дітища. Так що, найближчим часом інвесторам буде не до крипти. Макроекономічна ситуація теж не покращується — інфляція лишається високою вже котрий рік, а останніми місяцями ще й почала зростати. Як бачите, в короткостроковій перспективі надій на відновлення небагато, але все може змінитися дуже швидко, адже криптовалюти — це віра, а віра інколи робить чудеса.
vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам. Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися. Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде. Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу. Усім добра!
Блд....Виталя...Я человек по жизни совершенно не сентиментальный и у многих сейчас,есть итории своих жизней...прошлых.Вы сильный и хороший человек..Я если что и писал последние месяцы,то наверное больше из за Вас...ну кроме срача с этим полудурком Днепгопетговским...бо кроме Вас,здесь уже и не было никого..Чик-просто пропал и учитывая его возраст,я переживаю как бы с ним чего не случилось...остальные тупо разбрелись...Эта ветка если еще отчасти и подает признаки жизни-только благодаря Вам.Биткоин никогда не будет по 1млн... разве только Трамп обанкротит Америку...не забивайте голову..Вам-выздоровления..В этом мире,все происходит совершенно не так,как мы думаем...Главное-никогда не сдаваться...даже,если кажется что проигрываешь,все равно бороться и это-закон движения и выживаемости.Вы хороший человек,в отличие от многих....не буду уточнять и тыкать пальцем...В мире нет справедливости и нет бога,которому на все пох...и наплевать,даже если и говорят,что он его создал.Такой вот парадокс...к сожалению.Спасибо Вам за Ваши посты...за Ваши сомнения и откровенность,за правду...мы реально переживали за Ваше попадание по эфиру в прошлый дамп...во всяком случае я-точно.