Соціальні мережі дедалі частіше використовуються шахраями для пошуку потенційних жертв, зокрема серед користувачів, які цікавляться державними послугами.
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Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 23:11
Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
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Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
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