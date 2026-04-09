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Нова схема обману з
посвідченням водія — деталі

Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 23:11

Нова схема обману з посвідченням водія — деталі

Пропонуємо до обговорення:
Соціальні мережі дедалі частіше використовуються шахраями для пошуку потенційних жертв, зокрема серед користувачів, які цікавляться державними послугами.

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Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
R2
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