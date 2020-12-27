За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03
залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції. От це для мене питання ...
ruslan42212
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:08
ограничение прав без ввода ЧП или ВП - это узурпация власти, Шмыгаль должен быть немедленно отстранен и судим.
commintatorshik
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17
ruslan42212 написав:
залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції.
От це для мене питання
...
Так а лично вы, например, почему воспринимаете?..
_hunter
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:28
маразм крепчал деревья гнулись.
Ну хотя-б не на НГ. Не верю я в то что это не политическое решение.
Juna
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:29
Investor_K написав:
Презервативы можно будет купить?
Нет
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:38
nitro5 написав:
Это было бы хорошо, но только при адекватных городских властях, что у нас в дефиците.
Неадекватность центральной власти тебя не смущает?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:14
vitaliy_berdinskikh написав: Investor_K написав:
Презервативы можно будет купить?
Нет
Сфигли? -- аптеки работают.
_hunter
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:17
_hunter написав:
Сфигли? -- аптеки работают.
А эпицентры не работают.
К слову справа в блоке рекламы замечательный девайс увидел. Всем короноидам надо срочно им обзавестись.
https://www.thillandco.com/products/sty ... opener-ppe
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:40
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Сфигли? -- аптеки работают.
А эпицентры не работают.
...
Ааа... ну если там подразумевалось что-то из разряда "можно ли купить цементу в булочной и хлеба в строительном?" -- тут я не в курсе...
Но на заданный вопрос:
Investor_K написав:
Презервативы можно будет купить?
-- ответ однозначен: "можно: в апреках".
_hunter
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