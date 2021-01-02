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Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30
Чтоб к ним и их детям так скорая ездила. Все для народа
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ttaxa90
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:59
LutsMan написав:
"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.
Если человек перестал дышать - один начинает реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание), а другой звонит и вызывает скорую. Делаете 30 надавливаний на грудную клетку и 2 сильных выдоха в рот пострадавшему, и повторяете эти действия до тех пор, пока не приедет скорая. Тем самым вы являетесь сердцем и легкими пострадавшего, и пока вы это делаете - все его органы будут обеспечиваться кровью и кислородом. Если перестанете их делать - тогда да, через 5-7 минут скорая уже будет точно не нужна.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:03
Gln_Vlrn написав:
Обидно, но похоже пора таки подыскивать себе другую страну для пенсии. Даже когда объявили, что пенсии не будет, решила, что переживу, сделаю себе свой "пенс.фонд". Но не судьба...
Едьте в штаты
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:21
Евгений Н.
Искусственное дыхание тоже нужно уметь делать. Даже профессионалы грудную клетку при этом проламывают. Иначе, легкие надавливания успеха не принесут....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:35
"Всё для людей"(((((
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lenavolfv
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:33
Евгений Н. написав: Gln_Vlrn написав:
Обидно, но похоже пора таки подыскивать себе другую страну для пенсии. Даже когда объявили, что пенсии не будет, решила, что переживу, сделаю себе свой "пенс.фонд". Но не судьба...
Едьте в штаты
. Там после любой болезни всю оставшуюся жизнь будете работать, чтобы вернуть кредит за лечение.
Вы там лечились?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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