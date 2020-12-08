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Динамо Київ створює внутрішню
криптовалюту для...

Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:06

Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Business wire.

Дивися повний текст Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:06

очень умный ход, коммерчески будет иметь успех
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:08

Следующий этап виртуальные футболисты бегают по полю с дополненной реальностью, а болельщики в 3D шлемах болеют не выходя из квартиры и делают ставки в крипте. Хотя фантастики тут вообще нет
spread
 
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