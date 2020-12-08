Про це повідомляє Business wire.
Дивися повний текст Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:06
Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:08
Следующий этап виртуальные футболисты бегают по полю с дополненной реальностью, а болельщики в 3D шлемах болеют не выходя из квартиры и делают ставки в крипте. Хотя фантастики тут вообще нет
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