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10% мешканців Великої Британії мають біткоїни (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31
Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію COVID-19 суттєво змінились пріоритети для інвестицій у британців.
Дивися повний текст 10% мешканців Великої Британії мають біткоїни (дослідження)
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Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31
Как же старательно загоняют укроаленей в биток! :-) Ржунимагу....
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