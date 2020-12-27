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10% мешканців Великої Британії
мають біткоїни (дослідження)

10% мешканців Великої Британії мають біткоїни (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31

10% мешканців Великої Британії мають біткоїни (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Через пандемію COVID-19 суттєво змінились пріоритети для інвестицій у британців.

Дивися повний текст 10% мешканців Великої Британії мають біткоїни (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:31

Как же старательно загоняют укроаленей в биток! :-) Ржунимагу....
finuser382
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