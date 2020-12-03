RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перерахунок пенсій: кому
дадуть на 850 грн більше

Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:51

Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 грн до 18 540 грн.

Дивися повний текст Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91991
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платитимемо більше: які рахунки за світло будуть з 2021 року 1, 2, 3
R2 » Чет 03 гру, 2020 10:48
24 2957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 19:02
nitro5
Накопичувальні пенсії: зарубіжний досвід "особистих пенсій"
R2 » Нед 03 січ, 2021 13:11
2 431
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 14:32
p_a_l
Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів
R2 » Нед 03 січ, 2021 13:14
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 13:14
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.