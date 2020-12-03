В Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 грн до 18 540 грн.
Дивися повний текст Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:51
Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше
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Дивися повний текст Перерахунок пенсій: кому дадуть на 850 грн більше.
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