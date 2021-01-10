Автомобільний ринок протягом 2020 року лихоманило, як і інші сектори.
Дивися повний текст Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2020 році.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:52
Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2020 році
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Дивися повний текст Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2020 році.
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:52
Правильное название
Рейтинг зарегистрированных авто пригнанных из США.
NISSAN ROGUE у нас это X-trail
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