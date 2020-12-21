Форумчани року 2021

Striker написав:

, спасибо за похвалу. Я не сильно расстроен, но может и слегка обидно. Мне просто непонятно, разве было бы справедливо, если бы я не выставлял ссылки на finance.ua, был бы лидером по медалям по 1 и 2-му пункту, и при этом бы пролетел с топ3? Судя по всему так бы и было, потому что количество медалей в данном рейтинге, оказывается, не имеет значения. Поэтому я и высказался по этому поводу, что так нельзя считать и это неправильно. Это моё мнение. Если бы я пролетел вообще, я бы перестал тратить своё время на форум это 100%.В принципе, я думаю, что если всё так и останется, то пусть тогда дальше unicdima и Zebra наполняют сайт контентом, а я просто постою в сторонке.По-нормальному нужно просто сделать 1-2-3-е место и всё, и давать по совокупным заслугам (медалям), а не по номинациям. Также можно сделать 4 и 5-е место и давать небольшие поощрительные призы, хотя бы чашку с логотипом Finance.