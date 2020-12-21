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Форумчани року 2021
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Додано: Вів 28 гру, 2021 07:05
Striker написав: rjkz написав:
Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?
Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...
Ну, и кто вас назовёт после этого умными? Это только покажет, на каком уровне развития вы остановились. У меня, если вспомнить, только 2 медали можно отнести к не совсем чистым - одна, когда я просил выбрать вариант таблицы из представленых мною двух вариантов, вторая - когда я сделал таблицы курсов по евро/доллару/гривне начиная с давних годов и спрашивал перед этим нужно ли вообще это людям. По количеству + я понял, что нужно (было где-то 35+) и я сделал обещанное.
Не надо называть меня умным.
Я уже все понял, я - хамло, а вы - воспитанный человек раз меня хамлом назвали.
Это-же очень воспитанно называть совершенно незнакомых людей Хамлом. Я что0то запамятовал, я вас эпитетами награждал? Иронизировал по поводу ложных на мой взгляд целей - было, а вот хамить - не припомню. Так кто из нас хамло?
Что касается выпрашивания крестиков, не имел конкретно ввиду вас и не писал что это вы, но сами потрудитесь пройтись по паре последних недель победителей и поймете. Сам-то я валютную ветку не читаю. Я понимаю, что валютчики - это цвет нации и привносят в нашу жизнь умное, доброе, вечное,
И только такие как я добавляют в бочку жизни окружающих непременную ложку дегтя. Пусть вас это не тревожит, всемирное добро в вашем лице всегда победит всемирное зло в моем.
что-то на бетонной ветке не припомню ни разу чтобы кто-то лайки выпрашивал.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 07:48
rjkz написав: Striker написав: rjkz написав:
Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?
Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...
Ну, и кто вас назовёт после этого умными? Это только покажет, на каком уровне развития вы остановились. У меня, если вспомнить, только 2 медали можно отнести к не совсем чистым - одна, когда я просил выбрать вариант таблицы из представленых мною двух вариантов, вторая - когда я сделал таблицы курсов по евро/доллару/гривне начиная с давних годов и спрашивал перед этим нужно ли вообще это людям. По количеству + я понял, что нужно (было где-то 35+) и я сделал обещанное.
Не надо называть меня умным.
Я уже все понял, я - хамло, а вы - воспитанный человек раз меня хамлом назвали.
Это-же очень воспитанно называть совершенно незнакомых людей Хамлом. Я что0то запамятовал, я вас эпитетами награждал? Иронизировал по поводу ложных на мой взгляд целей - было, а вот хамить - не припомню. Так кто из нас хамло?
Что касается выпрашивания крестиков, не имел конкретно ввиду вас и не писал что это вы, но сами потрудитесь пройтись по паре последних недель победителей и поймете. Сам-то я валютную ветку не читаю. Я понимаю, что валютчики - это цвет нации и привносят в нашу жизнь умное, доброе, вечное,
И только такие как я добавляют в бочку жизни окружающих непременную ложку дегтя. Пусть вас это не тревожит, всемирное добро в вашем лице всегда победит всемирное зло в моем.
что-то на бетонной ветке не припомню ни разу чтобы кто-то лайки выпрашивал.
мамо, кто вас випустив? (с) тут уже сообщений 10...
осторожненько, осторожненько, вам сюда, в уютную ветку недвиги - здесь можно и золотые монеты обсудить, и сколько долларов напечатали...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 08:25
rjkz написав:
Я уже все понял, я - хамло, а вы - воспитанный человек раз меня хамлом назвали.
Это-же очень воспитанно называть совершенно незнакомых людей Хамлом. Я что0то запамятовал, я вас эпитетами награждал?
А вы считаете писать такое незнакомому человеку - это нормально? Это не хамство? При этом перекрутили мою цитату.
rjkz написав:
Слушайте, идите ко мне работать.
Я Вам медальки каждый день буду давать.
Грамоты ежеквартально.
Подяки и видзнаки - раз в неделю.
Вы просто золотой работник. В СССР таких ценили.
Даже Брежнев был весь в медалях, включая спину и подмышки.
Одно дело иронизировать, но в вашем случае это откровенный стёб и бугага несущий в себе цель только оскорбить и зацепить.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:05
Striker написав: rjkz написав:
Я уже все понял, я - хамло, а вы - воспитанный человек раз меня хамлом назвали.
Это-же очень воспитанно называть совершенно незнакомых людей Хамлом. Я что0то запамятовал, я вас эпитетами награждал?
А вы считаете писать такое незнакомому человеку - это нормально? Это не хамство? При этом перекрутили мою цитату.
rjkz написав:
Слушайте, идите ко мне работать.
Я Вам медальки каждый день буду давать.
Грамоты ежеквартально.
Подяки и видзнаки - раз в неделю.
Вы просто золотой работник. В СССР таких ценили.
Даже Брежнев был весь в медалях, включая спину и подмышки.
Одно дело иронизировать, но в вашем случае это откровенный стёб и бугага несущий в себе цель только оскорбить и зацепить.
Между хамством и стебом таки есть разница, не так-ли?
Как должен реагировать нормальный человек на вроде как финансовом ресурсе, когда видит человека, становящегося в позу, что за его труд ему мало медалек нарисовали?
Прочтите свой пост на который я ответил, посмотрите в зеркало, может там первопричину увидите.
Сейчас будет максимальная степень хамства с моей стороны. Пристегнитесь. Готовы?
Дальше обсуждать ваши комплексы у меня нет желания. Вы еще за Хамло не извинились, да мне и не надо. Но у меня такое ощущение, что общаюсь с обиженным ребенком, которого в песочнице обозвали.
Адью.
Удачи в новом году и побольше медалек.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 09:34
rjkz написав:
Как должен реагировать нормальный человек на вроде как финансовом ресурсе, когда видит человека, становящегося в позу, что за его труд ему мало медалек нарисовали?
Кто вам виноват, что вы неправильно поняли суть моих постов? Я нигде не говорил, что мне мало медалек нарисовали. Уже смешно становится.
rjkz написав:
Прочтите свой пост на который я ответил, посмотрите в зеркало, может там первопричину увидите.
Сейчас будет максимальная степень хамства с моей стороны. Пристегнитесь. Готовы?
Дальше обсуждать ваши комплексы у меня нет желания. Вы еще за Хамло не извинились, да мне и не надо. Но у меня такое ощущение, что общаюсь с обиженным ребенком, которого в песочнице обозвали.
Нормально, сами тут поугорали надо мной, а я должен ещё извиняться, что назвал вас хамом?
Смысл всех моих постов - улучшить и сделать более справедливой выборку для итогов в конце года, а не так как есть сейчас. Вы же выхватили цитату и погнали "иронизировать" = считай оскорблять незнакомого вам человека на ровном месте. А потом ещё я оказался негодяем, что ответил вам тем же.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:32
Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів, і стали перечити мові Павла та богозневажати.
Дії 13: 45
А коли хто навчає інакше, і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму й позбавлених правди.
Тимофiя 6:3-5
Бажання сперечатись – це духовна хвороба!
Ми не можемо втриматись на поверхні, якщо суперечка є в серці! Ми у своєму серці починаємо війну! Ми не бачимо, не визнаємо свою заздрість. Ми замість того, щоб віддати належну значимість своєму опоненту – створюємо суперечку , і в такий спосіб піднімаємо себе на за рахунок когось.
Заздрітсь… – до чого? Їх слухають, їх поважають!
Якщо б вони любили Бога – вони би самі хотіли слухати.
Якщо б вони любили Бога – вони би раділи тому, що дізнаються.
Але вони продовжували понад усе любити себе!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 28 гру, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:48
Козак-характерник, Амі́нь. ἀμήν
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Додано: Вів 28 гру, 2021 11:58
Striker написав:Козак-характерник
, Амі́нь. ἀμήν
Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки.
Послання апостола Павла до Римлян 14:1
Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших.
Євангелія від Матея 6:14-15
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