Форумчани року 2021

Додано: Вів 28 гру, 2021 07:05

Striker написав: rjkz написав: Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?

Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий... Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...

Ну, и кто вас назовёт после этого умными? Это только покажет, на каком уровне развития вы остановились. У меня, если вспомнить, только 2 медали можно отнести к не совсем чистым - одна, когда я просил выбрать вариант таблицы из представленых мною двух вариантов, вторая - когда я сделал таблицы курсов по евро/доллару/гривне начиная с давних годов и спрашивал перед этим нужно ли вообще это людям. По количеству + я понял, что нужно (было где-то 35+) и я сделал обещанное. Ну, и кто вас назовёт после этого умными? Это только покажет, на каком уровне развития вы остановились. У меня, если вспомнить, только 2 медали можно отнести к не совсем чистым - одна, когда я просил выбрать вариант таблицы из представленых мною двух вариантов, вторая - когда я сделал таблицы курсов по евро/доллару/гривне начиная с давних годов и спрашивал перед этим нужно ли вообще это людям. По количеству + я понял, что нужно (было где-то 35+) и я сделал обещанное.

Не надо называть меня умным.Я уже все понял, я - хамло, а вы - воспитанный человек раз меня хамлом назвали.Это-же очень воспитанно называть совершенно незнакомых людей Хамлом. Я что0то запамятовал, я вас эпитетами награждал? Иронизировал по поводу ложных на мой взгляд целей - было, а вот хамить - не припомню. Так кто из нас хамло?Что касается выпрашивания крестиков, не имел конкретно ввиду вас и не писал что это вы, но сами потрудитесь пройтись по паре последних недель победителей и поймете. Сам-то я валютную ветку не читаю. Я понимаю, что валютчики - это цвет нации и привносят в нашу жизнь умное, доброе, вечное,И только такие как я добавляют в бочку жизни окружающих непременную ложку дегтя. Пусть вас это не тревожит, всемирное добро в вашем лице всегда победит всемирное зло в моем.что-то на бетонной ветке не припомню ни разу чтобы кто-то лайки выпрашивал.