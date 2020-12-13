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У Bank of America назвали біткойн "найгіршою з усіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Головний інвестстратег банку Майкл Хартнетт припустив, що зростання вартості BTC - наслідок спекулятивної манії, і нагадав, що зростання цін на сотні відсотків передувало багатьом кризам останніх десятиліть.
Дивися повний текст У Bank of America назвали біткойн \"найгіршою з усіх бульбашок\"
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:46
Верить нужно только Илону и его машинкам.
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RomanM
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:36
RomanM написав:
Верить нужно только Илону и его машинкам.
Зачем? Я сегодня купил депозитарные расписки 1/10 акций Фольксвагена - VWAGY. Можно играть вдолгую и против Илона и его машинок.
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Dear_Sir
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