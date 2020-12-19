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LG презентувала унікальний
прозорий телевізор (фото)

LG презентувала унікальний прозорий телевізор (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:10

LG презентувала унікальний прозорий телевізор (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG випустила нову оригінальну розробку. Це прозорий OLED-телевізор з діагоналлю 55 дюймів, який можна приховати в меблях, наприклад на спинці ліжка. Новинку представили на виставці CES 2021.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:10

Скоро до невидимок дойдет, только зачем?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:11

Только теперь LG в роли догоняющих.
Xiaomi уже запустила в продажу прозрачный телевизор!!!
Китайцы рулят!!!
vlinev2
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