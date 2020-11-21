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Для держслужбовців затвредили
мінімальний розмір окладу

Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:54

Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір окладу для держслужбовців у 2021 році - він має бути вищим за два прожиткових мінімуми.

Дивися повний текст Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:55

к размеру пенсии не захотели привязывать?
Амвросий
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