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"Центренерго" звинуватила ДТЕК
Ахметова в зриві поставок...

"Центренерго" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:37

"Центренерго" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок...

Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія "Центренерго" звинуватила енергохолдинг ДТЕК в зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням, а також у підвищенні цін на паливо.

Дивися повний текст \"Центренерго\" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок вугілля і підвищенні цін.
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Ахметова давно пора национализировать полностью.
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