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"Центренерго" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок...
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Державна компанія "Центренерго" звинуватила енергохолдинг ДТЕК в зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням, а також у підвищенні цін на паливо.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:37
Закрити # і все націоналізувати за держзраду
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:42
Ахметова давно пора национализировать полностью.
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