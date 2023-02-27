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У ДТЕК повідомили, коли українцям
знову відключатимуть...

У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:56

У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Незалежно від того, чи будуть росіяни й надалі обстрілювати енергетичну інфраструктуру, в Україні незабаром можуть знову запровадити віялові відключення світла.

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У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть світло за графіками
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:56

А где наши атомные электростанции ,которые повыключали,или у нас только гес?
36pantergiptor38
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Модератори: Ірина_, Модератор

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