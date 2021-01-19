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Друга пенсія: скільки
можна заробити

Друга пенсія: скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:50

Друга пенсія: скільки можна заробити

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром українці отримають можливість самостійно розпоряджатися своєю пенсією і формувати її суму.

Дивися повний текст Друга пенсія: скільки можна заробити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:50

какая красивая сказочка:)))
rytton
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