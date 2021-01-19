Незабаром українці отримають можливість самостійно розпоряджатися своєю пенсією і формувати її суму.
Дивися повний текст Друга пенсія: скільки можна заробити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:50
Друга пенсія: скільки можна заробити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Друга пенсія: скільки можна заробити.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|