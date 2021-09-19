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Усе про Укрінвестклуб (Укринвестклуб)
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Додано: Суб 23 січ, 2021 21:35
Пропоную нову тему, яка буде розкривати ідею нової формації в Україні - клуб Укрінвестклуб
Для початку, як працює клуб, що пропонує
а також які пропозиції є на моменті (2020)
ця інформація буде постійно змінюватись, оскільки якісь пропозиції додаватимуться, якісь пропадатимуть чи ін.
Сторінка проету в різних соцсітках
ФБ https://www.facebook.com/UkrInvestClub/
ЮТ https://www.youtube.com/channel/UC6AUVa ... KKesYysZZA
ІГ https://www.instagram.com/ukrinvestclub/
вступити в члени клубу (платна підписка) https://web.ukrinvest.info/club_19
Востаннє редагувалось greenozon
в Суб 23 січ, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 січ, 2021 21:45
Статистика клубу станом на початок 2021
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Додано: Вів 23 бер, 2021 20:13
Свіжа статистику по клубу
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Додано: Суб 27 бер, 2021 10:53
Топові бізнеси, в які інвестували учасники клубу в 2020-21
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Додано: Вів 27 кві, 2021 20:01
Кантора пиляє нову площадку, поки що в бетіhttps://ukrinvest.biz/
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:04
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:19
СЬогодні ввечері в 19 00 буде вебінар
тема - "Как инвестировать в Украине в 2021 году" https://start.bizon365.ru/room/37876/mk_11may
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:57
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