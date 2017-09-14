RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:38

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево?
Пришел к выводу что нихрена :(
........
Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни.
"Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам"
.....

Противоречия не замечаете?

Нет там противоречия, пан Лад.
Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению.
А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная.
Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.


господар намекает что уже достукался
что таки открыли ворота из одного места горя в другое, уже музейное
кто умеет стучать и тогда бы увильнул
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 04:31

ЛАД

Точно?


Не сумнівайтесь .
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:03

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у побрехеньках Letusrock?

чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"

Брехня,
  Letusrock написав:- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023

Брехня, але ти значно поширював оці всі відео. А це і є ІПСО
  Letusrock написав:- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски

Де твої заяви в поліцію і ДБР ?
  Letusrock написав:- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом

цифри СЗЧ ніхто не знає, про втечі ти брешешь, як і "поліція кружляє навколо навчальних центрів"
  Letusrock написав:- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки

Хтось заперечував факти смертей ?
А ось ти писав "вбили", "вбили", "вбили" ... вбили - це коли намисно, є хоч одне судове рішення з цього приводу ?
  Letusrock написав:- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).

Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити

Ти або відверто брешешь, або маніпуляєшь, або приймаєшь активну участь в поширенні
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:08

  Бетон написав:а завтра, коли їх самих вкладуть мордой в асфальт, писати не буде кому

Бетон, я декілька разів спілкувався з ТЦК і жодного разу не лежав мордою в асфальті ...

Може тобі не потрібно було бикувати на рівному місці, що зараз плачешься на форумі - яке погане ТЦК, тебе не випускає за кордон
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:10

  ЛАД написав:
  Hotab написав:

потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва.


Ногою з розмаху в штангу.
Як і госпідар, Летусрок самий що не є броньований і почуває себе абсолютно впевнено. Просто чкурнути за кордон нема можливості, але за хребтом як у Бога за пазухою
Точно?
А о шамане и песикоте что скажете?


ЛАД, сколько от тебя всегда была пафосным постов о вежливом общении, прям-прям третья позиция.
А сам опускаешься до обсуждений форумчан, потому что, у тебя нет аргументов ни против меня, ни против Shaman'а )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія завдала десяток ударів по Сумах: є влучання і пожежа в багатоповерхівці – фото
Росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Сумах, зайнялася пожежа. Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко і в.о. мера Артем Кобзар.

Влучання сталося по будинку в Зарічному районі міста.

Є загоряння та значні руйнування. У будинках поруч вибито вікна.

Кобзар повідомив про двох постраждалих.

Очільник МВА зазначив, що пошкоджено також двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі – там попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Загалом ворог завдав близько 10 ударів по місту.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:36

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва.

Ногою з розмаху в штангу.
Як і госпідар, Летусрок самий що не є броньований і почуває себе абсолютно впевнено. Просто чкурнути за кордон нема можливості, але за хребтом як у Бога за пазухою
Точно?
А о шамане и песикоте что скажете?

pesikot вже відповів, але все по Фрейду - й про перехід на особистості, й головне про коливання з лінією партії. бо взагалі з приводу мобілізації в ЛАДа була радянська позиція - там з мобілізацією було все добре, отакі обговорення, що на форумі, були лише в таборах, й те пошепки. але коли треба накинути, то ЛАД легко змінює позицію, й тепер стає союзником затятих ухилянтів. "вовремя предать..." - це ж радянська класика? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10257
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:38

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Нет там противоречия, пан Лад.
Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению.
А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная.
Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.

але зв'язок між виборами нацистів в 1933 та концтаборами, чи революцією 1917 та ГУЛАГом - товарисч ЛАД хоч бачить? чи лише переймається долею бандюків, які просто змушені працювати на наркокартелі? ;)

а подвійний володар мух плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї... ось вам зразок якісного пропагандиста, ЛАД, вчиться :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 09:49

  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?

flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад:
У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
