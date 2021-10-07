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Усе про Укрінвестклуб
(Укринвестклуб)

Усе про Укрінвестклуб (Укринвестклуб)
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 21:35

Усе про Укрінвестклуб (Укринвестклуб)

Пропоную нову тему, яка буде розкривати ідею нової формації в Україні - клуб Укрінвестклуб

Для початку, як працює клуб, що пропонує

Зображення

а також які пропозиції є на моменті (2020)
ця інформація буде постійно змінюватись, оскільки якісь пропозиції додаватимуться, якісь пропадатимуть чи ін.

Зображення

Сторінка проету в різних соцсітках

ФБ https://www.facebook.com/UkrInvestClub/
ЮТ https://www.youtube.com/channel/UC6AUVa ... KKesYysZZA
ІГ https://www.instagram.com/ukrinvestclub/

вступити в члени клубу (платна підписка) https://web.ukrinvest.info/club_19
Востаннє редагувалось greenozon в Суб 23 січ, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 21:45

Статистика клубу станом на початок 2021

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greenozon
 
Повідомлень: 11878
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 20:13

Свіжа статистику по клубу

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greenozon
 
Повідомлень: 11878
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 10:53

Топові бізнеси, в які інвестували учасники клубу в 2020-21

greenozon
 
Повідомлень: 11878
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 20:01

Кантора пиляє нову площадку, поки що в беті

https://ukrinvest.biz/
greenozon
 
Повідомлень: 11878
З нами з: 01.06.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 953 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 19:04

Історія становлення клубу, пригоди, ризики і доходи

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... rovalnymi/
greenozon
 
Повідомлень: 11878
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:19

СЬогодні ввечері в 19 00 буде вебінар

тема - "Как инвестировать в Украине в 2021 году" :arrow:

https://start.bizon365.ru/room/37876/mk_11may
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:57

  greenozon написав:Пропоную нову тему, яка буде розкривати ідею нової формації в Україні - клуб Укрінвестклуб

Для початку, як працює клуб, що пропонує

Зображення

а також які пропозиції є на моменті (2020)
ця інформація буде постійно змінюватись, оскільки якісь пропозиції додаватимуться, якісь пропадатимуть чи ін.

Зображення

Сторінка проету в різних соцсітках

ФБ https://www.facebook.com/UkrInvestClub/
ЮТ https://www.youtube.com/channel/UC6AUVa ... KKesYysZZA
ІГ https://www.instagram.com/ukrinvestclub/

вступити в члени клубу (платна підписка) https://web.ukrinvest.info/club_19

у них ютуб канал хороший
_Klim
 
Повідомлень: 34
З нами з: 06.09.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:58

Не все так просто...

включаєм голову і не ведемось на ютубний PR

https://www.youtube.com/watch?v=eQm-10XLvao
greenozon
 
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