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Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 12:05
чему тут удивляться? наш климат вообще с трудом подходит для вызревания хороших сортов - виноград не успевает набраться сахара, что нужен для брожения + сравнительно низкая урожайность. Это как солнечные панели ставить у нас и в Испании - где выход будет лучше?
Не вижу ничего зазорного брать вино происхождения тех стран, где оно лучше получается по природному фактору
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:56
карантин же был кучу времени, люди по домам работают. Вот и вырос импорт.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:57
ssnet написав:
Куда проще покупать импортное вино в привычной ценовой категории.
Там тоже нужно перебрать кучу чтобы что то путевое найти.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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