Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

Додано: Вів 26 січ, 2021 11:08

Slon_Nosov написав: SMOKE написав: Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.



можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс. можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.

"Вино" - оно, как женщина.Сегодня Вы хотите красного сухого, завтра белого креплёного."Искать свою бочку" - можно только самостоятельно!(В Украине с магазина нельзя попробовать вкус настоящего мяса(это как раз того мяса, сала, что вырощено селянами, из которого без приправ печёшь шашлык, а слюни сами непроизвольно текут - а из магазина собаки часто отказываются его кушать), вина, сливочного масла, свежей рыбы,.....)(это чисто об Украине)Ибо действительно хорошее Вино -(чисто в изготовлении)Вы никогда не попробуете вкус хорошего Вина, если его не достанут Вам из погреба на пробу, с температурой, при котором оно созревало.По этому поводу хочу воздать должное грузинам. Но они иным методом делают вина, и культивирую его питиё."Вино" - это лекарство!И любое злоупотребление превращает его в отраву.