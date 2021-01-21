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Україна встановила історичний
рекорд імпорту вина

Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:09

  SMOKE написав:
  kolodka_eduard написав:
  Alexnik написав:"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина"
Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.


Тем не менее из той же Италии везут шмурдяк ничем не лучше. Т.к. спрос у населения на дешевое вино большой.

Поэтому вопрос стоит так: почему спрос на шмурдяк удовлетворяют импортом, а не своим шмурдяком?

Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.


ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:53

Re: Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

  SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.


можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:08

  Slon_Nosov написав:
  SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.


можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.

"Вино" - оно, как женщина.
Сегодня Вы хотите красного сухого, завтра белого креплёного.
"Искать свою бочку" - можно только самостоятельно!
(В Украине с магазина нельзя попробовать вкус настоящего мяса(это как раз того мяса, сала, что вырощено селянами, из которого без приправ печёшь шашлык, а слюни сами непроизвольно текут - а из магазина собаки часто отказываются его кушать), вина, сливочного масла, свежей рыбы,.....)
А ещё лучше вне торговых точек массовой торговли.(это чисто об Украине)
Ибо действительно хорошее Вино - стоит дорого.(чисто в изготовлении)
Вы никогда не попробуете вкус хорошего Вина, если его не достанут Вам из погреба на пробу, с температурой, при котором оно созревало.

По этому поводу хочу воздать должное грузинам. Но они иным методом делают вина, и культивирую его питиё.
"Вино" - это лекарство!
И любое злоупотребление превращает его в отраву.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:03

  ALexxxS написав:
  SMOKE написав:Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.


ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.

Смотрите, пожалуйста, навскидку
Массандра
Колонист
Shabo reserve.

Розетка та же проводит неплохие акции.
Шабо резерв в Ашане был по 119 грн бутылка.
Кто на заводе Шабо был на экскурсии- о качестве вопросов не задаёт. Рекомендую!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:12

  Slon_Nosov написав:
  SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.


можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.

От АТБ до Розетки с ОкWine, Сильпо импорт. Для Италии смотрите IGT, DOC, DOCG обозначение на бутылке.

В АТБ немецкий рислинг по акции за 100 грн можно взять. IGT вина от 80 грн там же.
https://rozetka.com.ua/canti_8005415057627/p256883321/- вот на отличное белое акция, к примеру
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:20

  Kudrjavuy написав:
  Slon_Nosov написав:
  SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.


можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.

"Вино" - оно, как женщина.
Сегодня Вы хотите красного сухого, завтра белого креплёного.
"Искать свою бочку" - можно только самостоятельно!
(В Украине с магазина нельзя попробовать вкус настоящего мяса(это как раз того мяса, сала, что вырощено селянами, из которого без приправ печёшь шашлык, а слюни сами непроизвольно текут - а из магазина собаки часто отказываются его кушать), вина, сливочного масла, свежей рыбы,.....)
А ещё лучше вне торговых точек массовой торговли.(это чисто об Украине)
Ибо действительно хорошее Вино - стоит дорого.(чисто в изготовлении)
Вы никогда не попробуете вкус хорошего Вина, если его не достанут Вам из погреба на пробу, с температурой, при котором оно созревало.

По этому поводу хочу воздать должное грузинам. Но они иным методом делают вина, и культивирую его питиё.
"Вино" - это лекарство!
И любое злоупотребление превращает его в отраву.

Красиво описали- но немного пафосно. При слепом тесте 99% людей просто не почувствуют разницы между хорошим магазинным и погребским. С мясом вы лишку хватили-магазинное проигрывает, но ни разу не видел такой балованной собаки, которая бы кусок мяса отказалась есть)) С сосисками - видел.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:04

Re: Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

SMOKE написав:
  ALexxxS написав:
  SMOKE написав:Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.


ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.

Смотрите, пожалуйста, навскидку
Массандра
Колонист
Shabo reserve.

Розетка та же проводит неплохие акции.
Шабо резерв в Ашане был по 119 грн бутылка.
Кто на заводе Шабо был на экскурсии- о качестве вопросов не задаёт. Рекомендую!
Колонист за 80 грн не встречал как то
Faceless
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