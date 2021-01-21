Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

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Alexnik написав:"Отмечается, что в Украине наблюдается снижение производства и внутренней переработки вина" Если бы они делали настоящее вино...А так это даже на шмурдяк не тянет! Я уже лет пять не покупаю украинского и молдавского вина.
Тем не менее из той же Италии везут шмурдяк ничем не лучше. Т.к. спрос у населения на дешевое вино большой.
Поэтому вопрос стоит так: почему спрос на шмурдяк удовлетворяют импортом, а не своим шмурдяком?
Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.
ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.
SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.
можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.
"Вино" - оно, как женщина. Сегодня Вы хотите красного сухого, завтра белого креплёного. "Искать свою бочку" - можно только самостоятельно! (В Украине с магазина нельзя попробовать вкус настоящего мяса(это как раз того мяса, сала, что вырощено селянами, из которого без приправ печёшь шашлык, а слюни сами непроизвольно текут - а из магазина собаки часто отказываются его кушать), вина, сливочного масла, свежей рыбы,.....) А ещё лучше вне торговых точек массовой торговли.(это чисто об Украине) Ибо действительно хорошее Вино - стоит дорого.(чисто в изготовлении) Вы никогда не попробуете вкус хорошего Вина, если его не достанут Вам из погреба на пробу, с температурой, при котором оно созревало.
По этому поводу хочу воздать должное грузинам. Но они иным методом делают вина, и культивирую его питиё. "Вино" - это лекарство! И любое злоупотребление превращает его в отраву.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
SMOKE написав:Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.
ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.
SMOKE написав:Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка.
можете что то порекомендовать в киевских магазинах? заранее спс.
"Вино" - оно, как женщина. Сегодня Вы хотите красного сухого, завтра белого креплёного. "Искать свою бочку" - можно только самостоятельно! (В Украине с магазина нельзя попробовать вкус настоящего мяса(это как раз того мяса, сала, что вырощено селянами, из которого без приправ печёшь шашлык, а слюни сами непроизвольно текут - а из магазина собаки часто отказываются его кушать), вина, сливочного масла, свежей рыбы,.....) А ещё лучше вне торговых точек массовой торговли.(это чисто об Украине) Ибо действительно хорошее Вино - стоит дорого.(чисто в изготовлении) Вы никогда не попробуете вкус хорошего Вина, если его не достанут Вам из погреба на пробу, с температурой, при котором оно созревало.
По этому поводу хочу воздать должное грузинам. Но они иным методом делают вина, и культивирую его питиё. "Вино" - это лекарство! И любое злоупотребление превращает его в отраву.
Красиво описали- но немного пафосно. При слепом тесте 99% людей просто не почувствуют разницы между хорошим магазинным и погребским. С мясом вы лишку хватили-магазинное проигрывает, но ни разу не видел такой балованной собаки, которая бы кусок мяса отказалась есть)) С сосисками - видел.
SMOKE написав:Потому что люди, как оратор над вами, мыслят шаблонно или "одна бабка казала" + дешевые понты никто не отменял. Ими болеет большая часть населения. Вина украинские есть очень высокого качества, не хуже Италии, Испании, Франции и по вполне вменяемым ценам. И качество, и производство есть. Но у нас люди привыкли свое хаять. А что импорт расиет- тоже отлично- выбор большой. Хорошое натуральное вино легко можно взять от 80 грн бутылка. Ещё 10 лет назад это было нетривиальной задачей.
ну так и приведите в пример хорошее украинское вино за 80Грн. даже пусть за 100-120грн. и где в Киеве такое купить.