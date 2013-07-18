Где получить заграницей диплом магистра?

Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:28

Я работаю в бюро переводов и скажу Вам откровенно: все зависит от Вашей специальности. К примеру аграриям очень хорошо в Дании, физикам - в США и Германии, банкирам - ну конечно же в Швейцарии. Еще неплохой вариант Польша - там большой выбор профессий и цены хорошие. Плюс... Есть очень много программ, по которым Вы можете получить образование магистра бесплатно. Так что все дело в специальности, которую Вы для себя выбрали. В любом случае, Вам может понадобится такая услуга как апостиль на диплом бакалавра -- вот тут уже обращайтесь к нам в Glebov. С радостью проконсультируем по оформлению документов. Что же по выбору страны... Определитесь со специальностью, тогда список стран сузится в разы.