RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Где получить заграницей
диплом магистра?

Где получить заграницей диплом магистра?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:11

Где получить заграницей диплом магистра?

Хочу получить диплом магистра, но не в Украине. Подскажите, где меньше мороки с поступлением и цены не зверские
Кристина89
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:28

Кристина89
Я работаю в бюро переводов и скажу Вам откровенно: все зависит от Вашей специальности. К примеру аграриям очень хорошо в Дании, физикам - в США и Германии, банкирам - ну конечно же в Швейцарии. Еще неплохой вариант Польша - там большой выбор профессий и цены хорошие. Плюс... Есть очень много программ, по которым Вы можете получить образование магистра бесплатно. Так что все дело в специальности, которую Вы для себя выбрали. В любом случае, Вам может понадобится такая услуга как апостиль на диплом бакалавра - https://glebov.com.ua/pamiatka-ob-apostile.html - вот тут уже обращайтесь к нам в Glebov. С радостью проконсультируем по оформлению документов. Что же по выбору страны... Определитесь со специальностью, тогда список стран сузится в разы.
Geminy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:07

Re: Где получить заграницей диплом магистра?

  Кристина89 написав:Хочу получить диплом магистра, но не в Украине. Подскажите, где меньше мороки с поступлением и цены не зверские

В Польше, Чехии, Словакии пока ещё в гос. ВУЗах можно учиться бесплатно, если знаете язык. Проживание в Польше чуть дешевле, устроиться с дипломом магистра сейчас везде сложно (кроме сферы IT bи медицины). По ВУЗам этих стран можете посмотреть здесь:
- университеты Чехии: https://euroeducation.com.ua/article/45 ... rzita.html
- университеты Словакии: https://euroeducation.com.ua/article/47 ... rzita.html
allenatore
 
Повідомлень: 10
З нами з: 18.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:28

спасибо
pirozulkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:27

Зачем он нужен, этот магистр?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 26.02.18
Подякував: 559 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бесполезное образование. Диплом вуза - ничто для работодател
ТупУм » П'ят 11 гру, 2015 12:48
0 3160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2015 12:48
ТупУм
Які переваги дає європейський диплом
Пчёлка » Сер 25 лис, 2015 11:03
0 2917
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2015 11:03
Пчёлка
Реально ли в Украине получить образование европейского уровн
Anonymous » Чет 14 лют, 2013 10:36
6 7223
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2013 10:07
SergeyMen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.