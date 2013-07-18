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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:11
Где получить заграницей диплом магистра?
Хочу получить диплом магистра, но не в Украине. Подскажите, где меньше мороки с поступлением и цены не зверские
Додано: П'ят 26 лют, 2021 15:28
Кристина89
Я работаю в бюро переводов и скажу Вам откровенно: все зависит от Вашей специальности. К примеру аграриям очень хорошо в Дании, физикам - в США и Германии, банкирам - ну конечно же в Швейцарии. Еще неплохой вариант Польша - там большой выбор профессий и цены хорошие. Плюс... Есть очень много программ, по которым Вы можете получить образование магистра бесплатно. Так что все дело в специальности, которую Вы для себя выбрали. В любом случае, Вам может понадобится такая услуга как апостиль на диплом бакалавра -
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:07
Re: Где получить заграницей диплом магистра?
В Польше, Чехии, Словакии пока ещё в гос. ВУЗах можно учиться бесплатно, если знаете язык. Проживание в Польше чуть дешевле, устроиться с дипломом магистра сейчас везде сложно (кроме сферы IT bи медицины). По ВУЗам этих стран можете посмотреть здесь:
- университеты Чехии:
- университеты Словакии:
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