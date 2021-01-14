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Януковичу оголосили підозру за
підписання "Харківських угод"

Януковичу оголосили підозру за підписання "Харківських угод"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46

Януковичу оголосили підозру за підписання "Харківських угод"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Дивися повний текст Януковичу оголосили підозру за підписання \"Харківських угод\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:46

Подписал чтобы Крым не отобрали. А его за это под суд.
Прикольненько так.
Ведь каждый же сейчас понимает, что если бы не подписал, то полюбому отобрали но чуть попозже. После следующих выборов. У нас традиция, на выборах заворушки устраивать
p_a_l
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