Європейський центральний банк залишив без змін свої три ключові процентні ставки, як і очікувалося: ставка за депозитним інструментом – на рівні 2%, основна ставка рефінансування – 2,15%, а маржинальна кредитна ставка – 2,4%. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 11 вересня.



Наразі інфляція коливається поблизу середньострокової цільової позначки у 2%, а загальна оцінка перспектив залишається в цілому незмінною порівняно з червнем.

Згідно з оновленими прогнозами аналітичного відділу ЄЦБ, загальна інфляція в середньому становитиме 2,1% у 2025 році, знизиться до 1,7% у 2026-му та злегка зросте до 1,9% у 2027-му. Базова інфляція (з урахуванням виключення цін на продукти харчування та енергоносії) прогнозується на рівні 2,4% у 2025 році, 1,9% у 2026-му та 1,8% у 2027-му.

Щодо економічного зростання, то воно очікується на рівні 1,2% у 2025 році (що є підвищенням з попередніх 0,9%), сповільниться до 1,0% у 2026-му та відновиться до 1,3% у 2027-му.

Рада керуючих ЄЦБ підтвердила свою непохитну рішучість утримувати інфляцію на рівні 2% у середньостроковій перспективі, наголосивши на обережному, орієнтованому на дані підході з ухваленням рішень на кожному окремому засіданні.

Зазначається, що майбутні рішення щодо ставок базуватимуться на динаміці інфляції, повʼязаних ризиках та ефективності передачі монетарної політики, без жодних попередніх зобовʼязань щодо фіксованої траєкторії.

Портфелі програм купівлі активів (APP) та надзвичайної програми купівлі під час пандемії (PEPP) продовжують скорочуватися контрольованим і передбачуваним темпом, оскільки Євросистема більше не реінвестує кошти від погашення цінних паперів.

Рада керуючих заявила, що готова скоригувати всі інструменти в межах свого мандату, аби забезпечити стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі та зберегти безперебійну передачу монетарної політики.

Крім того, Інструмент захисту передачі доступний для протидії необґрунтованим і хаотичним ринковим динамікам, які становлять серйозну загрозу для монетарної політики в усіх країнах єврозони, дозволяючи Раді керуючих ефективніше виконувати мандат щодо стабільності цін.