Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

40,00-40,50
7%
2
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
14%
4
41,50-42,00
46%
13
42,00-42,50
11%
3
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
4%
1
Більше 46,00
7%
2
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:18

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:49

Ірина_
Там наче і Європа сьогодні теж ставку переглядає.
Евро котиться трохи донизу. Мабуть щось знають
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:06

Hotab

Європейський центральний банк залишив без змін свої три ключові процентні ставки, як і очікувалося: ставка за депозитним інструментом – на рівні 2%, основна ставка рефінансування – 2,15%, а маржинальна кредитна ставка – 2,4%. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 11 вересня.

Деталі

Наразі інфляція коливається поблизу середньострокової цільової позначки у 2%, а загальна оцінка перспектив залишається в цілому незмінною порівняно з червнем.
Згідно з оновленими прогнозами аналітичного відділу ЄЦБ, загальна інфляція в середньому становитиме 2,1% у 2025 році, знизиться до 1,7% у 2026-му та злегка зросте до 1,9% у 2027-му. Базова інфляція (з урахуванням виключення цін на продукти харчування та енергоносії) прогнозується на рівні 2,4% у 2025 році, 1,9% у 2026-му та 1,8% у 2027-му.
Щодо економічного зростання, то воно очікується на рівні 1,2% у 2025 році (що є підвищенням з попередніх 0,9%), сповільниться до 1,0% у 2026-му та відновиться до 1,3% у 2027-му.
Рада керуючих ЄЦБ підтвердила свою непохитну рішучість утримувати інфляцію на рівні 2% у середньостроковій перспективі, наголосивши на обережному, орієнтованому на дані підході з ухваленням рішень на кожному окремому засіданні.
Зазначається, що майбутні рішення щодо ставок базуватимуться на динаміці інфляції, повʼязаних ризиках та ефективності передачі монетарної політики, без жодних попередніх зобовʼязань щодо фіксованої траєкторії.
Портфелі програм купівлі активів (APP) та надзвичайної програми купівлі під час пандемії (PEPP) продовжують скорочуватися контрольованим і передбачуваним темпом, оскільки Євросистема більше не реінвестує кошти від погашення цінних паперів.
Рада керуючих заявила, що готова скоригувати всі інструменти в межах свого мандату, аби забезпечити стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі та зберегти безперебійну передачу монетарної політики.
Крім того, Інструмент захисту передачі доступний для протидії необґрунтованим і хаотичним ринковим динамікам, які становлять серйозну загрозу для монетарної політики в усіх країнах єврозони, дозволяючи Раді керуючих ефективніше виконувати мандат щодо стабільності цін.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 08:26

  Faceless написав:
budivelnik написав:Багатих людей ( або людей з доходами більше ніж 2*середній)

То ось ви які, багатії...
Постійнописав
Багатий не той хто багато заробляє
І не той хто мало витрачає
Багатий той- хто витрачає менше ніж заробляє...

Тому
в ресторані на Хрещатику людина з 2*17000грн(середня по Україні) - трошки бомжик
А в хацапетівці... може купити всю хацапетівку на рік вперед.....
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:00

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:Як вважаєте, чи варто очікувати просадки до кінця тижня, чи простіше взяти зараз?

Пару днів тому було 41,20, зараз 41,29


41,29 (41,25) гарний курс для купівлі, але якщо не терміново,
можна чекати, а потім купити по 41,40 :mrgreen:

Власне, вчора купив по 41.29.


вчасно купили, я не відкупаю, що пограюсь місяць у гривно-депозит (і вийде те на те)
умовно купити сьогодні (у нас 41,35) , місяць депо дає 1,1%, через місяць купуєш по 41,80 і профіту немає :mrgreen:
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:18

  Hotab написав:Ірина_
Там наче і Європа сьогодні теж ставку переглядає.
Евро котиться трохи донизу. Мабуть щось знають


якісь соті %, це дихання

ставку залишили 2,15% вже півроку (депозити ЕЦБ 2,0%), далі немає сенсу знижувати ставку, інфляція в Єврозоні з 2,8% у лютому 2025 знизилась до 2,1-2,0%
євро не має перспектив для росту, темпи зростання ввп 0,4% (2025),
прогноз 0,35% (2026), 03%(2027)

у США 1,9%(2,0%)-1,8%(2026)-1,7%(2027)

у Трампа не вийшло з МАГА.(вдало заробила його родина на крипті :mrgreen: )

закінчення війни в Україні може стати великим тригером для економіки ЕС (країни ЕС будуть вкладати кошти у відновлення інфраструктури(або ні)

якщо у вас завдання повністю перейти у євро, би цього не робив (60/40, або 65/35),
заробіток на парі майже припинився, купувати євро по 1,175 на піку? не буду
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:25

  budivelnik написав:в ресторані на Хрещатику людина з 2*17000грн(середня по Україні) - трошки бомжик
А в хацапетівці... може купити всю хацапетівку на рік вперед.....

дані по середній різняться:
За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року склала 26 499 гривень.

Середня місячна зарплата за даними ПФУ у 2025 р.
червень 22336,81
липень 20455,65

work.ua 25 000 грн. на вересень 2025 за даними 205 164 вакансій

Вважаю, що справжній діапазон 20-25тис. В минулому місяці мої отримали середню з/п на руки в розмірі двох середніх по країні. І при цьому працювати нема кому.
1
2
